Çin'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Rami Bir Nefes Parkı'nda vatandaşlar ve çocuklarla sohbet eden Yerlikaya, daha sonra Rami Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İstanbul Valisi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Eyüpsultan Kaymakamı ve Eyüpsultan Belediye Başkanı da katıldı.