Çin'de Tüketici Fiyatları Haziran Ayında Artmaya Devam Etti - Son Dakika
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Çin'de Tüketici Fiyatları Haziran Ayında Artmaya Devam Etti

Çin'de açıklanan resmi verilere göre, tüketici fiyatları Haziran ayında beşinci kez arttı ve iç talebi desteklemeye devam etti. Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Gıda ve enerji fiyatlarının düşmesiyle birlikte çekirdek TÜFE ise yüzde 0,6 arttı. Tüketici piyasasındaki arzın yeterli olduğu ve fiyat seviyesinin ılımlı büyümeyi sürdürdüğü belirtildi.

10.07.2024 11:42
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BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, tüketici fiyatlarının Haziran ayında üst üste beşinci kez arttığını ve ivme kazanan tüketici eğiliminin iç talebi desteklemeye devam ettiğini gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) geçen ay yıllık bazda yüzde 0,2 artarak Mayıs ayındaki yüzde 0,3'lük artıştan biraz daha düşük kaldığını ifade etti. Gıda ve enerji fiyatlarının düşüldüğü çekirdek TÜFE ise, yüzde 0,6 artarak Mayıs ayındaki seviyesini korudu.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, tüketici piyasasındaki arzın yeterli olduğunu ve fiyat seviyesinin ılımlı büyümeyi sürdürdüğünü söyledi.

Aylık bazda ise TÜFE, mevsimsel faktörlerin etkisiyle, Mayıs ayındaki yüzde 0,1'lik düşüşü geçerek haziran ayında yüzde 0,2 oranında geriledi.

Kaynak: Xinhua

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Tüketici Fiyatları Haziran Ayında Artmaya Devam Etti - Son Dakika
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