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Çin'de Tüketim Mallarının Perakende Satışları Arttı - Son Dakika
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Çin'de Tüketim Mallarının Perakende Satışları Arttı

Çin'de tüketim mallarının perakende satışları, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Büyüme hızı, Ekim ayındaki artışa kıyasla ivme kazandı. Ocak-Kasım döneminde ise tüketim mallarının toplam perakende satışları yüzde 7,2 artarak 42,79 trilyon yuana ulaştı.

Çin\'de Tüketim Mallarının Perakende Satışları Arttı
15.12.2023 - 10:49,  Güncelleme: 10:51
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BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, Çin'de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre büyüme hızı, Ekim'deki yüzde 7,6'lik artışa kıyasla ivme kazandı.

NBS'ye göre tüketim mallarının toplam perakende satışları Ocak-Kasım döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 artarak 42,79 trilyon yuana (yaklaşık 6,03 trilyon ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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