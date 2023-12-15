Çin\'de Tüketim Mallarının Perakende Satışları Arttı

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BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, Çin'de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre büyüme hızı, Ekim'deki yüzde 7,6'lik artışa kıyasla ivme kazandı.
NBS'ye göre tüketim mallarının toplam perakende satışları Ocak-Kasım döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 artarak 42,79 trilyon yuana (yaklaşık 6,03 trilyon ABD doları) ulaştı.
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