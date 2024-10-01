Çin\'de Yabancı Turistler için Ödeme Kolaylığı

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BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'de ülkeye gelen yabancı turistler için ödeme hizmetlerini daha da kolay hale getirmeyi amaçlayan yeni önlemler açıklandı.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ile Ulusal Veri İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlanan genelge uyarınca sekiz kentte pilot uygulama başlatılarak mobil ödeme hizmeti platformları, bireysel ticari kuruluşların bilgilerini doğrulama konusunda desteklenecek. Böylelikle bireysel ticari kuruluşların, yabancı kredi kartlarını destekleyen platform tabanlı ödeme kodları açması kolay hale getirilecek.

Genelgeye göre pilot program, Suzhou, Hangzhou, Jinan, Wuhan, Changsha, Shenzhen, Chengdu ve Xi'an'da uygulanacak.

Pilot uygulamadan yararlanacak 11 milyondan fazla bireysel ticari işletmenin, ülke genelindeki toplam sayının yaklaşık yüzde 9,3'ünü oluşturduğu belirtildi.

Çin'in vize muafiyeti politikasını genişletmesiyle anakaraya yılın ilk 9 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 95 milyona ulaştı.

Çin, ödemelerin yabancı turistler açısından daha erişilebilir olmasını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Çin Devlet Konseyi, Mart ayında nakit kullanımını teşvik edip mobil ödemeyi kolaylaştırarak banka kartlarıyla ödeme hizmetlerini daha iyi hale getirmeyi amaçlayan bir genelge çıkarmıştı.

Nisan'da da ülkedeki önde gelen turizm merkezlerinde yurtiçi ve yurtdışı bankaların kartlarının kabulünü öngören bir genelge yayımlanmıştı.