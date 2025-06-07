Çin\'de Yeni Enerjili Araçlara İlgi Artıyor

TİANJİN, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'de otomobil takaslarına yönelik uygulanan sübvansiyon politikaları yeni enerjili araçların yaygınlaşmasını hızlandırırken, 2025 yılında yeni enerjili araçların binek otomobil pazarındaki payının aylık bazda yüzde 60'ın üzerine çıkması bekleniyor.

Çin (Tianjin) Otomotiv Verileri Şirketi ile otomobil bilgi, ticaret ve hizmet platformu Dongchedi (DCar) tarafından cuma günü yayımlanan rapora göre ankete katılan tüketicilerin yüzde 70'inden fazlası sübvansiyonların satın alma niyetlerini güçlendirdiğini söyledi.

Çin'de 2025'in ilk çeyreğinde binek otomobil takas programları çerçevesinde yapılan alımlar, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon adet artarak 2,79 milyon adede ulaştı. Söz konusu dönemde takas yoluyla yapılan değişimler, sübvansiyonlu satışların büyük çoğunluğunu oluşturarak 2,03 milyon adede yükseldi.

Dongchedi'nin kullanıcı araştırması, tüketicilerin yeni araç alımları ve takas yoluyla değişimler gibi daha düşük sermaye gereksinimleri bulunan sübvansiyonları güçlü şekilde tercih ettiğini ortaya koydu. Raporda sübvansiyonların rutin hale gelmesiyle birlikte, "satın almadan önce sübvansiyon başvurusunda bulunmanın" tüketiciler arasında yaygın bir uygulama haline geldiği ve tüketicilerin yüzde 50'sinden fazlasının sübvansiyon bilgisi için 4S mağazalarını tercih ettiği belirtildi.