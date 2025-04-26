Çin\'de Yeni Mega Bilim Planı: Dijital Yaşam

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Huairou Bilim Kenti'nde yapay zeka ve diğer dijital teknolojiler kullanılarak yaşam bilimleri ve önemli hastalıklarla ilgili araştırmaları ilerletmeyi amaçlayan bir mega bilim planı başlatıldı.

"Dijital Yaşam" olarak adlandırılan ve perşembe günü açıklanan plan, Beijing Üniversitesi'ndeki Ulusal Biyomedikal Görüntüleme Merkezi tarafından Çin'in önemli bilimsel altyapı projelerinden biri olan Çok Modlu Trans-Ölçekli Biyomedikal Görüntüleme Tesisi temel alınarak başlatıldı.

Ulusal Biyomedikal Görüntüleme Merkezi; üniversiteler, araştırma enstitüleri ve hastanelerle işbirliği içinde 13 kilit projenin ilk partisini başlatacak. Bu projeler, dijital beyin bağımlılığı mekanizmaları, biyolojik saatin yapay zeka ile çözülmesi, dijital kalp, dijital kemik iliği, dijital kök hücreler, dijital tümörler ve tümör mikro çevresi gibi biyomedikal konuları kapsayacak.

Büyük veri ve yapay zeka gibi teknolojilerdeki hızlı gelişim, biyotıp alanındaki araştırma modelini derinden dönüştürüyor. Geleneksel yöntemler; molekülleri, hücreleri, organları ve hatta tüm yaşam faaliyetlerini kapsayan çapraz ölçekli bilgileri entegre etmekte hep eksik kalmıştı.

Diğer yandan, ölçek ötesi, çok modlu ve görselleştirilmiş gözlemler, canlı organizmaların yapı ve işlevlerinin hassas ölçümlerinin yanı sıra yaşam ve hastalık mekanizmalarının dijital tasviri, karmaşık yaşam bilimlerine ve önemli hastalıkların incelenmesine yeni anlayışlar getirecek.

Ulusal Biyomedikal Görüntüleme Merkezi direktörü ve Çin Bilimler Akademisi akademisyeni Cheng Heping, "Mega plan, karmaşık yaşam sistemlerinde ölçek ötesi verileri entegre etme, yaşamın şifresini çözme, hastalık mekanizmalarının incelenmesi ve hassas tıbbın geliştirilmesi için kilit teknolojik destek sağlama zorluğunu çözmeye kararlı olacaktır" dedi.

Merkezin müdür yardımcısı Chen Liangyi'ye göre, biyoloji, tıp ve tarım gibi çeşitli alanlardan uzmanlar, hücrelerin, organların ve canlı organizmaların dijital kodlarının çözümlenmesini sağlamak ve böylece fizyolojik ve patolojik süreçlerin mekanizmalarını daha iyi ortaya çıkarmak için çalışacak.

Çok Modlu Trans-Ölçekli Biyomedikal Görüntüleme Tesisi, Çin'in 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2016-2020) temel ulusal bilim-teknoloji altyapısı için yapım planında belirlenen on öncelikli projeden biri. Tesis, Beijing Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Biyofizik Enstitüsü ve diğer kurumlar tarafından inşa edildi ve Mart 2025'te ulusal kabulden geçti.