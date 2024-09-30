Çin'de Yeni Yüksek Hızlı Tren Hattı Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'de Yeni Yüksek Hızlı Tren Hattı Faaliyete Geçti

Çin\'de Yeni Yüksek Hızlı Tren Hattı Faaliyete Geçti

Chongqing ile Kunming arasındaki yeni tren hattının ilk seferi Burak Anbar ve ailesiyle yapıldı.

30.09.2024 17:48
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CHENGDU, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Chongqing ile Kunming arasındaki yüksek hızlı tren hattının Sichuan-Chongqing bölümü, G5766 numaralı trenin 29 Eylül günü saat 10.45'te Sichuan eyaletindeki Luzhou İstasyonu'ndan Chongqing Batı Tren İstasyonu'na gitmek üzere hareket etmesiyle resmen faaliyete geçti.

İlk seferini yapan trende 15 yıldır Çin'de yaşayan Türk vatandaşı Burak Anbar ve ailesi özel konuk olarak seyahat ediyor. Anbar ve Luzhou'nun yerlisi olan eşi Zhang Hongying, Luzhou İstasyonu'ndan seferlerin başlayacağını öğrendiklerinde Chongqing'e giden yeni hattı denemeye karar vermiş.

Anbar, eşiyle 2012 yılında Guangdong eyaletinde tanışmış. Her Bahar Festivali'nde akraba ziyareti için eşiyle Luzhou'ya giden Anbar, buradaki kırsal yaşamı giderek sevmiş ve Luzhou kırsalındaki yaşama ilişkin kısa videolar çekmeye başlamış.

Anbar genelde dış ticaretle uğraşıyor ve yüksek hızlı trenlerle yolculuk yapmaya alışkın. Bu, aynı zamanda annesini Çin'de ilk kez yüksek hızlı tren yolculuğuna çıkarışı. Anbar, "Bu aynı zamanda annemin yüksek hızlı tren deneyimi yaşaması için bir fırsat. Faaliyete geçen hat sayesinde artık hot pot yemek için Chongqing'e gitmek daha kolay olacak. Eskiden Chongqing'e arabayla giderdik ancak trafik olurdu. Şimdiyse yüksek hızlı tren var; uçaktan daha dakik ve hızlı; bu da zamanımı daha esnek düzenlememe imkan veriyor" dedi.

Burak Anbar, tren istasyonuna girmesiyle annesi ve kız kardeşine Çin'in yüksek hızlı tren istasyonlarındaki çeşitli tesisler ve trenle ilgili bilinmesi gereken her şeyi anlatıyor.

Anbar'ın an itibarıyla sosyal medyada 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Trendeki yolcular, yolculuk boyunca Anbar'la fotoğraf çektirmek istiyor. Anbar'ın kız kardeşi de tren yolculuğuna katılanlardan. Aytaç Anbar, "Bu harika bir deneyim. Şarkı ve geleneksel Sichuan operası olan Chuanju bianlian performansları da oluyor" dedi.

Anbar'ın annesi Nurgün Nalbantoğlu ise pencere kenarında oturup cep telefonuyla trenin içini ve yol boyunca manzarayı çekiyor. Nalbantoğlu, "Çin'deki yüksek hızlı trenin çok hızlı ve rahat olduğunu söyleyebilirim ve umarım ileride tekrar deneyimleyebilirim" dedi.

Tren, 30 dakikadan fazla süren yolculuğun ardından sorunsuz şekilde Chongqing Batı Demiryolu İstasyonu'na varıyor. Burak Anbar ve annesi trenden indikten sonra birbirlerine sıkıca sarılıyor. Anbar videosunda, "Ailemle birlikte Çin'in yüksek hızlı trenini deneyimlemek çok keyifliydi" dedi.

Kaynak: Xinhua

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