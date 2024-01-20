 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'deki bir okul yangınında 13 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki bir okul yangınında 13 öğrenci hayatını kaybetti

Çin'in Henan eyaletinin Nanyang şehrine bağlı Dushu kasabasındaki Yingcai Okulu'nda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. Yangın, Cuma gecesi yatakhanede meydana geldi ve hızla söndürüldü. Diğer öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaralanan öğrencinin durumu stabil. Yangının nedeni araştırılıyor.

Çin\'deki bir okul yangınında 13 öğrenci hayatını kaybetti
20.01.2024 - 12:17,
Abone Ol

NANYANG, 20 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen drone fotoğrafında, Çin'in Henan eyaletinin merkezindeki Nanyang şehrinin Fangcheng ilçesine bağlı Dushu kasabasındaki Yingcai Okulu görülüyor, 20 Ocak 2024.

Yerel yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Cuma gecesi Yingcai Okulu yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybederken, 1 öğrenci de yaralandı.

Yerel itfaiye departmanı Cuma günü saat 23.00'te Dushu kasabasının Yanshanpu köyündeki Yingcai Okulu'nun yurdunda yangın çıktığı ihbarı aldı. Hızla olay yerine ulaşan kurtarma görevlileri, saat 23.38 itibarıyla yangını söndürdü.

Yangın çıktığında yatakhanede yaklaşık 30 yatılı öğrenci bulunuyordu. Yangında ölen 13 ve yaralanan 1 öğrenci dışında kalan diğer öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yaralanan öğrencinin hastanede tedavi gördüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Öte yandan okula bağlı bir anaokulu da bulunuyor. Olay meydana gelmeden önce anaokulundaki çocukların hafta sonu için evlerine döndüğü bildirildi.

Yerel yetkililer, yangının nedenine yönelik soruşturma başlattı. (Fotoğraf: Wu Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki bir okul yangınında 13 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:21:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'deki bir okul yangınında 13 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement