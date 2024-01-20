Çin\'deki bir okul yangınında 13 öğrenci hayatını kaybetti

NANYANG, 20 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen drone fotoğrafında, Çin'in Henan eyaletinin merkezindeki Nanyang şehrinin Fangcheng ilçesine bağlı Dushu kasabasındaki Yingcai Okulu görülüyor, 20 Ocak 2024.

Yerel yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Cuma gecesi Yingcai Okulu yurdunda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybederken, 1 öğrenci de yaralandı.

Yerel itfaiye departmanı Cuma günü saat 23.00'te Dushu kasabasının Yanshanpu köyündeki Yingcai Okulu'nun yurdunda yangın çıktığı ihbarı aldı. Hızla olay yerine ulaşan kurtarma görevlileri, saat 23.38 itibarıyla yangını söndürdü.

Yangın çıktığında yatakhanede yaklaşık 30 yatılı öğrenci bulunuyordu. Yangında ölen 13 ve yaralanan 1 öğrenci dışında kalan diğer öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yaralanan öğrencinin hastanede tedavi gördüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Öte yandan okula bağlı bir anaokulu da bulunuyor. Olay meydana gelmeden önce anaokulundaki çocukların hafta sonu için evlerine döndüğü bildirildi.

Yerel yetkililer, yangının nedenine yönelik soruşturma başlattı. (Fotoğraf: Wu Gang/Xinhua)