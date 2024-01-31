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Çin'deki Dongji Balık Pazarı Bahar Bayramı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çin'deki Dongji Balık Pazarı Bahar Bayramı'na Hazırlanıyor

Çin\'deki Dongji Balık Pazarı Bahar Bayramı\'na Hazırlanıyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Fuyuan kentinde bulunan Dongji balık pazarında dondurulmuş balık seçen müşteriler, Bahar Bayramı yaklaşırken en yoğun satış sezonuna girdi. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan pazar, Çin'de tatlısu balığı ürünleri için önemli bir ticaret merkezi olma özelliğini taşıyor.

31.01.2024 17:26
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FUYUAN, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Fuyuan kentinde bulunan Dongji balık pazarında dondurulmuş balık seçen müşteriler, 31 Ocak 2024.

Bahar Bayramı yaklaşırken, Fuyuan'daki Dongji balık pazarı en yoğun satış sezonuna girdi. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan pazar, Çin'de tatlısu balığı ürünleri için önemli bir ticaret merkezi olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'deki Dongji Balık Pazarı Bahar Bayramı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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