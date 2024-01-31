Çin\'deki Dongji Balık Pazarı Bahar Bayramı\'na Hazırlanıyor

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FUYUAN, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Fuyuan kentinde bulunan Dongji balık pazarında dondurulmuş balık seçen müşteriler, 31 Ocak 2024.

Bahar Bayramı yaklaşırken, Fuyuan'daki Dongji balık pazarı en yoğun satış sezonuna girdi. Yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan pazar, Çin'de tatlısu balığı ürünleri için önemli bir ticaret merkezi olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)