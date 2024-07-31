Çin'deki Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Büyüyor

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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in elektrikli araç şarj altyapısı, ülkenin elektrikli araç pazarındaki hızlı genişlemeyle bu yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal Enerji İdaresi Sözcüsü Zhang Xing Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Haziran ayı sonu itibarıyla Çin'deki toplam şarj ünitesi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 54 artışla 10,24 milyona ulaştığını söyledi.

Zhang bu tesislerin ülke genelinde 24 milyon yeni enerjili aracın şarj ihtiyacını karşıladığını da sözlerine ekledi.

Zhang'a göre söz konu süre zarfında ülkenin yeni enerjili araçları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla toplam 51,3 milyar kilovat-saat elektrik tüketti.

İdarenin elektrikli araç satış potansiyelini açığa çıkarmak için kırsal alanlarda şarj tesislerinin kurulmasını teşvik ettiğini belirten Zhang, ülkenin eyalet düzeyindeki bölgelerinin üçte birinde kasaba ve köylerde şarj üniteleri inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Sektör verilerine göre üretimde yüzde 30,1 ve satışlarda ise yüzde 32 artış kaydeden Çin'in yeni enerjili araç pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre istikrarlı bir büyüme gösterdi.