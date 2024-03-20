Çin'deki Enerji Üssü Karbon Emisyonlarını Düşürmeye Yardımcı Oluyor

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1. Enerji üssünden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Qingyang kentinde bulunan bir enerji üssü, nihai zirve noktasına ulaşacak karbon emisyonlarını düşüşe geçirme ve karbon nötr olma hedeflerini desteklemek üzere geleneksel enerji sektörünün iyileştirilmesindeki dönüşümü hızlandırdı. Aynı zamanda temiz, düşük karbonlu, güvenli ve son derece etkin olan yeşil enerjinin kullanımını teşvik etmeye de odaklanan üs, Qingyang'ın yeni bir enerji kenti modeli olmaya doğru yol almasına yardımcı oluyor.

Çin'in kuzeybatısında önemli bir kapsamlı enerji ve kimya endüstrisi üssü olan Gansu eyaletinin Qingyang kenti, petrol, kömür, rüzgar ve güneş enerjisi gibi hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin. Nihai zirve noktasına ulaşacak karbon emisyonlarını düşüşe geçirme ve karbon nötr olma hedeflerine yönelik çalışma programına göre, Qingyang kenti bu hedefleri gerçekleştirmenin yolunu aydınlatan bir uygulama planını 2023 yılında devreye soktu.

Qingyang kentindeki enerji endüstrisi, petrol gibi geleneksel enerji kaynaklarının kullanımı söz konusu olduğunda sera gazı emisyonlarını kontrol altına alıp azaltmak için büyük çaba sarf ediyor. Qingyang kenti, Changqing Petrol Sahası'nın doğduğu yer olarak kabul ediliyor.

Changqing Petrol Sahası işletmesi an itibarıyla enerji tasarrufu ve maliyet azaltımının yanı sıra enerjinin korunması ve emisyon azaltımı üzerinde çalışıyor. Petrol ve doğalgaz alanlarında su kirliliğinin önlenmesi ve kontrol altına alınması; katı atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve zararsız bertarafı, hava kirliliğinin kontrol altına alınması ve daha başka pek çok ekolojik ve çevresel araştırma ve proje üzerinde çalışan işletme, dört önemli teknik sistem ve kilit önem taşıyan 15 teknoloji oluşturdu.

Changqing Petrol Sahası işletmesinin mühendislik teknolojisi departmanı başkanı, petrol sahasındaki inşaat projelerinin yeşil dönüşüm ve düşük karbonlu kalkınma ilkelerine uygun olduğunu vurguladı.

Yetkili, büyük platformlu yatay kuyu grubunun standart nitelikleri temel alındığında, "petrol yerine elektriğin kullanıldığı" sondaj ve kırma gibi teknolojiler sayesinde mühendislik inşaat maliyetleri ve karbon emisyonlarının büyük oranda azaldığını söyledi. Sadece bu modelle 2023 yılından bu yana 95.000 ton karbon emisyonu azaltıldı.

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan Qingyang kenti, yaklaşık 17,7 milyon kilovatlık rüzgar enerjisine sahip. Qingyang kentinde rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi fosil olmayan enerji kaynakları sağlamak amacıyla birçok rüzgar enerjisi istasyonu kurularak, geleneksel enerjinin yenilenebilir enerjiyle ikame edilmesi projesi uygulanmaya başlandı.

Qingyang Belediye Enerji Bürosu'na göre kent, 2023'te toplam kapasitesi 2.375.800 kilovat olan, şebekeye bağlı yeni enerji projeleri inşa ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 2.549 milyar kilovat-saat elektrik üretti.

Qingyang kenti yalnızca Çin'in "Batıdan Doğuya elektrik iletim projesi" ve "Batıdan Doğuya doğalgaz nakil projesinde" önemli bir nokta değil, aynı zamanda "Doğudan Batıya Bilişim Kaynağı Aktarım Projesi" açısından da önemli bir merkez olma özelliğini taşıyor.

Büyük veri sanayi kümelerinin inşa sürecinde, yeni enerji kaynaklarının sunduğu avantajlara dayanılarak yeşil enerjili ön yüz, orta aralık akıllı işletim ve karbon döngüsüyle süreç tamamlama gibi kavramlar benimsenirken, tüm sürecin karbon nötr olması güvence altına alınıyor. Qingyang kenti, büyük veri ile birlikte yeni enerji mekanizmasını benimseyerek kapsamlı kalkınma girişimini teşvik ediyor.

Çin Elektrik Mühendisliği Danışma Grubu Limited Şirketi Başmühendis Yardımcısı Sun Bin, şirketin yenilenebilir enerji alanında Qingyang kentinin sunduğu avantajları değerlendirerek süper büyük ölçekli yeşil veri merkezi çözümünü gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğini belirtti. Sun bu çözümün, büyük veri merkezlerinin toplam karbon emisyonlarını azaltacağını ve bilişim gücü altyapısında nihai sıfır karbon hedefinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor. (XHTV)