Çin'deki Fener Festivali kutlamalarından görüntüler - Son Dakika
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Çin'deki Fener Festivali kutlamalarından görüntüler

Çin\'deki Fener Festivali kutlamalarından görüntüler

Çin ay takviminin ilk ayının 15. günü olan Fener Festivali bu yıl 24 Şubat'a denk geldi. Festival kapsamında insanlar renkli fenerler asıp, bilmece oyunları oynayarak geleceğe dair dilek ve umutlarını ifade ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

25.02.2024 15:42  Güncelleme: 15:44
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ÇEKİM TARİHİ: 24 Şubat 2024

Çin'deki Fener Festivali kutlamalarından çeşitli görüntüler

Çin ay takviminin ilk ayının 15. günü olan Fener Festivali bu yıl 24 Şubat'a denk geldi.

Festival kapsamında insanlar genellikle renkli fenerler asıp, bilmece oyunları oynuyor ve geleceğe dair dilek ve umutlarını ifade ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

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