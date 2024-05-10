Çin'deki Fotovoltaik Projesi: Akıllı Teknoloji ve Yüksek Verim - Son Dakika
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Çin'deki Fotovoltaik Projesi: Akıllı Teknoloji ve Yüksek Verim

Çin\'deki Fotovoltaik Projesi: Akıllı Teknoloji ve Yüksek Verim

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulunan 2 milyon kilovat kurulu güce sahip fotovoltaik üs, yılda 3,7 milyar kilovatsaat yeşil elektrik üretmeyi hedefliyor. Üs, akıllı teknoloji ve yenilikçi araçlar kullanarak akıllı drone denetimleri ve otomatik temizlik uygulamaları gerçekleştiriyor. Ningxia, bol yeşil enerji kaynaklarına sahip önemli bir yeşil enerji tedarikçisi konumunda.

10.05.2024 17:49
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ÇEKİM TARİHİ: 27 Mart 2024

1. Fotovoltaik projesinin çeşitli görüntüleri

2. ANONS (İngilizce): EL BATOUL NEJJAOUI, Çin'de yaşayan Faslı

4. Fotovoltaik projesinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde 2 milyon kilovat kurulu güce sahip entegre fotovoltaik (PV) üssü geçtiğimiz Haziran ayından bu yana çalışıyor.

Üssün, 3,7 milyondan fazla güneş paneliyle Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaleti için yılda 3,7 milyar kilovatsaat yeşil elektrik üretmesi öngörülüyor.

Üste bir yandan sürdürülebilirlik benimsenirken, bir yandan da akıllı teknoloji kullanılıyor.

ANONS (İngilizce): EL BATOUL NEJJAOUI, Çin'de yaşayan Faslı:

"Şu anda devasa bir güneş paneli sahasındayım. Belki de tüm bu güneş panellerini nasıl temizleyebildiklerini çok merak ediyorsunuz. İmkansız gibi görünse de Çin bunu yapmak için yüksek bir teknolojiye sahip. Kendi kendini kontrol edebilen bir temizlik robotu günde 1.600 güneş panelini temizleyebiliyor. Bu harika bir şey, değil mi?"

"Akıllı fotovoltaik teknolojisinin ulusal bir göstergesi olan PV üssü, akıllı drone denetimleri ve otomatik temizlik uygulamak için büyük veri, bulut bilişim ve 5G+ gibi yenilikçi araçları kullanıyor."

Çin'in yeni enerjinin kapsamlı inşası alanında ilk tanıtım bölgesi olan Ningxia, bol yeşil enerji kaynaklarına sahip önemli bir yeşil enerji tedarikçisi konumunda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Yinchuan kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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