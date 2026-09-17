Kolombiya'da Türk iş adamının kullandığı uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika
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Kolombiya'da Türk iş adamının kullandığı uçak düştü: 5 ölü

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Kolombiya'da Türk iş adamı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Choco'dan Bogota'ya dönüş yaparken düştü.

Kolombiya'da Türk iş adamı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın bulunduğu ve uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 13 Eylül'de kaybolan ve 5 kişiyi taşıyan HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın akıbetine ilişkin bilgi verdi. Devlet Başkanı Espriella, "Derin bir üzüntüyle, sefer yaparken düşen HK-4985 tescil numaralı Cessna T206 uçağının bulunduğunu doğruluyorum. Maalesef yetkililer, uçaktakiler tamamının ölü bulunduğunu belirtti" ifadelerini kullandı. Espriella hayatını kaybeden 5 kişinin yakınlarına başsağlığı diledi.

Türk iş adamı kullanıyordu

Kolombiya medyası uçakta hayatını kaybedenlerin Türk iş adamı ve pilot Mehmet Çankaya ile 4 sağlık çalışanı Perla Costanza Alvarez, Sandy Garcia, Maria Guzman ve Yuliza Figueredo olduğunu aktardı. Sağlık çalışanları, Choco'nun Condoto bölgesindeki yerli topluluklar için düzenlenen insani yardım amaçlı tıbbi çalışmalara katıldıktan sonra Bogota'ya dönüyordu. Türk iş insanı Mehmet Çankaya, turizm kariyeri ve gönüllü pilotluk çalışmalarıyla tanınıyordu.

Uçak, 13 Eylül'de Condoto Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra kaybolmuş, uçağın yerini tespit etmek için dağlık bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: İHA
Mehmet ÇankayaKolombiyaTürk İşSon Dakika

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