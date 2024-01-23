Çin\'deki heyelanda ölenlerin sayısı 31\'e yükseldi

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından 11 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
Heyelanda ölenlerin sayısı 31'ye çıkarken, 13 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Köydeki 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı.
Arama ve kurtarma görevlileri, kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürürken can kayıplarının artması bekleniyor.
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