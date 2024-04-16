Çin\'deki Kunming\'deki Yangınlar Söndürüldü

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KUNMİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de 12 Nisan'da çıkan tüm yangınlar Pazartesi günü saat 21.56 itibarıyla söndürüldü.

Jinning ilçesi orman ve çayır yangınlarını önleme merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediği ve yangının nedeninin halen araştırıldığı belirtildi.

Orman yangını Cuma günü ilçeye bağlı Erjie kasabasının Diantou köyünde saat 16.00 sularında başlamıştı.