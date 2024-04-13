Çin'deki Longmen Mağaraları'nda 80'den fazla oyma taş ve yapı parçası bulundu

ZHENGZHOU, 13 Nisan (Xinhua) -- Tarihsiz arşiv fotoğrafında, Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Luoyang kentindeki Longmen Mağaraları'nın Leigutai bölümünün güney mağarasının batı duvarında bulunan bir Buda başı heykeli görülüyor.
Arkeologlar, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Longmen Mağaraları'nın Leigutai bölümünde 80'den fazla oyma taş ve yapı parçası keşfetti. (Fotoğraf: Longmen Mağaraları Araştırma Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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