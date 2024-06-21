Çin'deki Sağanak Yağışlar 9 Kişinin Ölümüne Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'deki Sağanak Yağışlar 9 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar, Meizhou ve Jiaoling bölgelerinde toplamda 9 kişinin ölümüne ve 6 kişinin kaybolmasına neden oldu. Yağışlar sonucunda binlerce kişi etkilendi ve milyonlarca dolarlık ekonomik kayıp meydana geldi. Kurtarma ve afet yardım çalışmaları ise devam ediyor.

21.06.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GUANGZHOU, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar dokuz kişinin ölümüne yol açtı.

Yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre şiddetli yağışlar, Perşembe günü saat 16.00 itibarıyla Guangdong eyaletinde bulunan Meizhou kentinin Meixian bölgesinde dört kişinin ölümüne ve dört kişinin de kaybolmasına; Meizhou'nun Jiaoling ilçesinde de beş kişinin ölümüne ve iki kişinin de kaybolmasına neden oldu.

Meixian'daki yağışlardan 32.083 kişi etkilenirken, 1.586 hektardan fazla ürün de zarar gördü. Yağışlar yaklaşık 1,06 milyar yuan (146,4 milyon ABD doları) doğrudan ekonomik kayba yol açtı.

Jiaoling'de ise yağışlardan toplam 64,947 kişi olumsuz etkilendi ve yaklaşık 3,65 milyar yuan tutarında doğrudan ekonomik kayıp meydana geldi.

Her iki yerde de kurtarma ve afet yardım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Guangdong, Çin, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Sağanak Yağışlar 9 Kişinin Ölümüne Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
08:40 Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada Kan donduran görüntü: 8 köpeğin kediyi telef ettiği anlar kamerada
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
22:45 Demokrat Partili Enginyurt’tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
22:09 Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift’in uçağını boyadı Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift'in uçağını boyadı
21:38 Şanlıurfa’da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı
20:36 Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz
19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 10:39:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'deki Sağanak Yağışlar 9 Kişinin Ölümüne Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement