Çin'deki Sağanak Yağışlar 9 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

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GUANGZHOU, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar dokuz kişinin ölümüne yol açtı.

Yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre şiddetli yağışlar, Perşembe günü saat 16.00 itibarıyla Guangdong eyaletinde bulunan Meizhou kentinin Meixian bölgesinde dört kişinin ölümüne ve dört kişinin de kaybolmasına; Meizhou'nun Jiaoling ilçesinde de beş kişinin ölümüne ve iki kişinin de kaybolmasına neden oldu.

Meixian'daki yağışlardan 32.083 kişi etkilenirken, 1.586 hektardan fazla ürün de zarar gördü. Yağışlar yaklaşık 1,06 milyar yuan (146,4 milyon ABD doları) doğrudan ekonomik kayba yol açtı.

Jiaoling'de ise yağışlardan toplam 64,947 kişi olumsuz etkilendi ve yaklaşık 3,65 milyar yuan tutarında doğrudan ekonomik kayıp meydana geldi.

Her iki yerde de kurtarma ve afet yardım çalışmaları devam ediyor.