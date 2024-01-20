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Çin'deki yatılı okul yangınında 13 öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'deki yatılı okul yangınında 13 öğrenci hayatını kaybetti

Çin'in Hınan eyaletinde bulunan özel bir yatılı okulda çıkan yangında 13 öğrenci hayatını kaybetti. Yangın, Nanyang şehrinin Fangçıng ilçesindeki Yingcay Okulu'nda meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaralanan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve okuldan sorumlu bir personel gözaltına alındı.

Çin\'deki yatılı okul yangınında 13 öğrenci hayatını kaybetti
20.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:31
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Çin'in Hınan eyaletindeki özel bir yatılı okulda çıkan yangında 13 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nanyang şehrinin Fangçıng ilçesinde kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin eğitim gördüğü Yingcay Okulu'nda gece saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 13 öğrenci hayatını kaybederken yaralı kurtulan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Hıbey eyaletinde yayın yapan Zonglan News'e açıklama yapan bir öğretmen, ölenlerin tamamının üçüncü sınıf öğrencileri olduğu bilgisini paylaştı.

Sıçuan eyaletinde yayın yapan Cover News'e konuşan ilçe sakinleri, okulun anaokulu kısmı da bulunan, kırsal alanda özel bir yatılı ilkokul olduğunu, öğrencilerin bir kısmının hafta sonunda evlerine gittiğini, aileleri uzakta yaşayan veya başka yerde çalışan öğrencilerin ise hafta sonları da okulda kaldığını aktardı.

Trajik olayın, okulun kısa süre sonra yarı yıl tatiline gireceği zamanda meydana geldiği kaydedildi.

Çin ajansı Xinhua, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü; adli mercilerin okuldan sorumlu bir personeli sorgu için gözaltına aldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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