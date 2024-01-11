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Çin'deki Yeni Enerjili Araç Sayısı 2023 Sonunda 20.41 Milyon Adede Ulaştı - Son Dakika
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Çin'deki Yeni Enerjili Araç Sayısı 2023 Sonunda 20.41 Milyon Adede Ulaştı

Çin'de yeni enerjili araç mülkiyeti artmaya devam ederken, kullanımdaki yeni enerjili araç sayısı 2023 sonu itibarıyla 20.41 milyon adede ulaştı. Bu rakam, ülkedeki toplam araç mülkiyeti sayısının yüzde 6.07'sine tekabül ediyor. 2023'te yeni tescil edilen kullanımdaki yeni enerjili araç sayısı, 2022'dekine kıyasla 2,07 milyon artarak 7,43 milyon adede yükseldi. Bakanlık, yeni tescil edilen yeni enerjili araç sayısının 2019'daki 1,2 milyon adetten 2023'te 7,43 milyon adede yükselmesinin hızlı bir büyüme trendine işaret ettiğini belirtti.

Çin\'deki Yeni Enerjili Araç Sayısı 2023 Sonunda 20.41 Milyon Adede Ulaştı
11.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:06
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BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili araç mülkiyeti artmaya devam ederken, kullanımdaki yeni enerjili araç sayısı 2023 sonu itibarıyla 20.41 milyon adede ulaştı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın verilerine göre söz konusu rakam, ülkedeki toplam araç mülkiyeti sayısının yüzde 6.07'sine tekabül ediyor.

2023'te yeni tescil edilen kullanımdaki yeni enerjili araç sayısı, 2022'dekine kıyasla 2,07 milyon artarak 7,43 milyon adede yükseldi.

Bakanlık, yeni tescil edilen yeni enerjili araç sayısının 2019'daki 1,2 milyon adetten 2023'te 7,43 milyon adede yükselmesinin hızlı bir büyüme trendine işaret ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ulaşım, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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