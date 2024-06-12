Çin'deki Yungang Mağaraları'nın korunmasında dijital teknolojiler kullanılıyor

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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

2. Yungang Mağaraları'nın korunmasında uygulanan teknolojilerden çeşitli görüntüler

Çin'in Datong kentindeki Yungang Mağaraları, 50.000'i aşkın taş Budist heykelini bünyesinde barındıran bir UNESCO Dünya Mirası alanı olma özelliğini taşıyor.

Mağaraların, Çin Budizm sanatının zirvesini teşkil ettiği ve 5. yüzyılda dünya genelindeki heykel sanatının en yüksek seviyesini temsil ettiği düşünülüyor.

Günümüzde bu sanat eserlerinin korunmasında dijital teknolojiler kullanılıyor.

"Mağaranın dijitalleştirilmesinde temel olarak üç yöntem kullanıyoruz. Birinci yöntemde, genellikle tüm mağaranın ayrıntılı üç boyutlu geometrik modellerini yakalamaya yarayan portatif üç boyutlu lazer tarayıcı kullanılıyor.

Sabit bir üç boyutlu tarayıcının kullanıldığı bir diğer yöntem, tüm mağaranın büyük ölçekli mekansal kontrolüne imkan tanıyor. Bu tarayıcının topladığı nokta bulutu verileri daha sonra üç boyutlu model oluşturmakta kullanılabiliyor.

Üçüncü yöntem ise tüm mağaranın doku bilgilerini yakalayan fotoğraf çekimi. Lazer tarayıcıyla toplanan veriler renkli olmadığından, renk bilgilerini elde etmek için fotoğraflardan yararlanıyoruz. Bu üç veri tipi bir araya getirilerek, nihayetinde renkli bir üç boyutlu model oluşturuluyor.

Bu işin en zorlayıcı tarafı, titizlik gerektiren doğası. Tıpkı bir kazak örmek gibi. Tarama yaparken her şeyi tek seferde yakalamak her zaman mümkün olmuyor. Tekrar tekrar tarama yapmak ve işlemek gerekebiliyor.

Şu ana kadar en uzun süre taradığım mağara 19 Numaralı Mağara. Bu mağara son derece büyük ve bitişiğinde iki mağara daha bulunuyor. Dolayısıyla uygulamada üç mağara ediyor. Sadece veri toplamak bile yaklaşık 2,5 ayımızı aldı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Taiyuan kentinden bildiriyor. (XHTV)