QİNGDAO, 2 Nisan (Xinhua) -- Baharın gelişiyle birlikte çiçekler ve ağaçlar her yıl olduğu gibi büyüleyici bir görsel şölen sunarken, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan Zhongshan Parkı erik ağaçlarının çiçek açmasının ardından turistlerin gözdesi haline geldi.
Son Dakika › Güncel › Çin'deki Zhongshan Parkı, erik ağaçlarının çiçek açmasıyla turistlerin ilgi odağı haline geldi - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya 22 bin 588'in üzerinde üye katıldı. Başkan Vekili Erol Bilecik, açılış konuşmasında tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak, kulübün manevi benliğini tehdit eden olaylara dur demek için bir araya geldiklerini belirtti. Toplantının ana gündem maddesi ise 17 Mart 2024'teki olaylar ve Türk futbolundaki son gelişmelerin değerlendirilmesi.
Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 23-25, 15-25, 22-25 şeklinde sonuçlandı. Toplam süre ise 82 dakika oldu.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla maça hazırlandı. Kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmaların ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Maç yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satın almak, tehdit ve kasten yaralama suçlarından aranan F.C. ile kasten yaralama suçundan aranan A.İ. tutuklandı. Şüpheliler, adli mercilere çıkarılarak cezaevine gönderildi.
Şırnak'ta DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bolu'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, Mehmet M. idaresindeki hafif ticari araç ile Davut E'nin kullandığı tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre ilçesinde bulunan bir ilkokul ve yedi lisenin bulunduğu bölgede dört gün boyunca motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 18 motosiklet trafikten men edilirken, 41 motosiklet sürücüsüne toplamda 97 bin 190 TL idari para cezası kesildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Şüpheli, Antakya ilçesindeki bir binada muhafaza altına alınmış eşya hakkında suç işlemişti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sektör temsilcilerinden oluşan heyetle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapıldı. Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği ürünlerin sunulduğu ziyarette, Azerbaycan ile işbirliği potansiyeli değerlendirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?