Çin Demiryolları 200 Milyon Yolcu Taşıdı

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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, 40 günlük Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunun 14 Ocak'ta başlamasından bu yana 200 milyondan fazla yolcu taşıdıklarını açıkladı.

Şirketten cuma günü yapılan açıklamaya göre 30 Ocak itibarıyla ülkenin demiryollarında toplam 206 milyon yolcu taşındı. Ulaşımın güvenli, istikrarlı ve düzenli bir biçimde gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirket, 28 Ocak'ta başlayan Bahar Bayramı tatilinin ilk üç gününde 22,95 milyon yolcu taşındığını da kaydetti.

Açıklamada demiryolu yetkililerinin, yolculara daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için popüler seyahat rotalarındaki kapasiteyi artırdığı, istasyon ve tren hizmetlerini iyileştirdiği ve çeşitli önlemler aldığı dile getirildi.

Şirket, aralık ayı başında yaptığı açıklamada ülkenin toplam demiryolu uzunluğunun 160.000 kilometreyi aştığını ve yüksek hızlı demiryolunun ise 46.000 kilometreyi geçtiğini belirtmişti.

Demiryolu ağının, nüfusu 200.000'in üzerinde olan Çin şehirlerinin yüzde 99'unu, yüksek hızlı demiryolu ağınınsa nüfusu 500.000'in üzerinde olan şehirlerin yüzde 97'sini kapsadığı kaydedildi.