Çin'den AB'nin Yaptırımlarına Tepki

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketine Çinli şirket ve finans kuruluşlarını dahil etme kararından büyük rahatsızlık duyduklarını ve buna kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Sözcü pazartesi günkü basın toplantısında tek taraflı olarak Çinli şirketleri yaptırım listesine dahil eden ve iki Çinli finans kuruluşuna asılsız suçlamalarla ceza uygulayan AB'nin, Çin'in çok sayıda diplomatik girişim ve itirazını göz ardı ettiğini ifade etti.

Sözcü, uluslararası hukukta temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara sürekli olarak karşı çıktıklarını vurguladı.

AB'nin eylemlerinin Çin ve AB liderleri arasında varılan mutabakatla çeliştiğini belirten sözcü, bu eylemlerin Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra mali işbirliğine ciddi zarar vereceği uyarısında bulundu.

AB'ye Çinli işletmeler ve finans kuruluşlarını yaptırım listesine dahil etme yönündeki hatalı uygulamasına derhal son verme çağrısında bulunan sözcü, Çinli şirketler ve finans kuruluşlarının meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etti.