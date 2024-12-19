Çin'den AB'ye Yaptırım Tepkisi - Son Dakika
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Çin'den AB'ye Yaptırım Tepkisi

Çin, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarında Çinli kuruluşları hedef almasına karşı çıktı.

19.12.2024 13:27
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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 15. yaptırım paketinde Çinli kişi ve kuruluşları "tam yaptırım listelerine" eklemesini kınayarak kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü perşembe günü yaptığı açıklamada AB'nin konuya ilişkin defalarca yaptıkları girişim ve itirazları göz ardı ederek kasıtlı olarak hareket ettiğini belirterek, uluslararası hukukta yeri olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkisi dahilinde olmayan tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı çıktıklarını ifade etti.

AB tarafının tutumunun Çinli ve Avrupalı liderler arasında varılan mutabakata aykırı olduğuna işaret eden sözcü, bu durumun Çin ile AB arasındaki ekonomi ve ticaret ilişkilerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sözcü, AB tarafına Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığını sürdürme ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruma doğrultusunda hareket etme, Çinli şirketleri kara listeye alma yönündeki hatalı uygulamasını derhal durdurma ve Çinli işletmelerin meşru çıkarlarını baltalamaya son verme çağrısı yaptı.

Sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak üzere gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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