Çin'den ABD'ye Fentanil Tepkisi

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin fentanil meselesi nedeniyle Çin mallarına ek tarifeler getirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Wang, keyfi baskılar karşısında kesinlikle karşı önlemler alacaklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Çin-ABD iş ilişkileri, iki yönlü ve karşılıklı etkileşimlere dayanmaktadır. İşbirliği karşılıklı fayda getirecektir ve Çin, keyfi baskılar karşısında kesinlikle karşı önlemler alacaktır" dedi.

"Başarısız olan sebebi önce kendinde arasın" şeklindeki Çin deyişini hatırlatan Wang, ABD'den öncelikle yaşananları gözden geçirmesini istedi.

Wang, ABD'nin geri dönüp geçmişte gümrük vergisi ve ticaret savaşlarından ne kazandığını tekrar değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Ülkenin ticaret açığı genişledi mi yoksa daraldı mı? İmalatının rekabet gücü arttı mı yoksa azaldı mı? Enflasyon yükseldi mi yoksa düştü mü? Halkın yaşamı iyileşti mi yoksa kötüleşti mi?" diye sordu.