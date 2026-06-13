Çin'den ABD'ye Şiddetli Eleştiri - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Şiddetli Eleştiri

13.06.2026 11:22
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Çin, ABD'nin bazı Çinli şirketleri 'askeri şirket' listesine almasını kınadı ve karşı tedbirler uyarısı yaptı.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı Çinli şirketleri "askeri şirket" listesine alma kararını şiddetle kınadıklarını ve buna kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD tarafının, iki ülke liderlerinin başkent Beijing'de vardığı mutabakatı göz ardı ettiğini, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin genel çıkarlarını dikkate almadığını, ulusal güvenlik kavramını sürekli genişlettiğini ve Çinli şirketleri haksız şekilde baskı altına almak için devlet gücünü kötüye kullandığını belirtti.

Sözcü, ABD'nin söz konusu adımının uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde bozduğunu, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını zedelediğini ve Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarına ağır zarar verdiğini ifade etti.

Sözcü, ABD tarafına yanlış uygulamalarına derhal son verme, ilgili tedbirleri geri çekme, yapıcı ve stratejik istikrara dayalı Çin-ABD ilişkileri inşa etme yönündeki doğru çizgiye dönme ve Çinli şirketlere eşit, adil ve ayrımcı olmayan muamelede bulunma çağrısı yaptı.

Aksi takdirde Çin'in kararlı ve güçlü karşı önlemler alacağını kaydeden sözcü, bu durumdan kaynaklanacak tüm sonuç ve sorumlulukların ABD tarafına ait olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Şiddetli Eleştiri - Son Dakika

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