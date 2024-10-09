Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

Çin, ABD'yi Taiwan'ı silahlandırma ve ikiyüzlü politikasını değiştirmeye çağırdı.

09.10.2024 13:22
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BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'ye Çin karşısında ikiyüzlü davranmayı bırakma, Taiwan meselesinde takındığı ikiyüzlü yaklaşımı değiştirme ve Taiwan'ı silahlandırmaya son verme çağrısı yaptı.

Wu, söz konusu açıklamayı Çarşamba günkü basın toplantısında, ABD'nin kısa süre önce Çin'in Taiwan bölgesine yaklaşık 567 milyon ABD doları değerinde askeri yardım sağlama yönünde aldığı kararla ilgili yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, ABD tarafının bu tür uygulamalara son vermesi ve iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkileri bozup zedelememesi gerektiğini söyledi.

Wu, ABD'nin söz konusu hamlesinin tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde karşı geldiğini ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasında barış ve istikrara zarar verdiğini ifade etti.

Sözcü, "ABD'nin bu tutumunu şiddetle kınayarak bu ülkeye diplomatik girişimlerde bulunduk" dedi.

Wu, son yıllarda taahhütlerini yerine getirmeyen ABD'nin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinden koşanlara yanlış sinyaller gönderip bölgedeki gerilimi tırmandırdığını söyledi.

"Taiwan'ın bağımsızlığının" savaş anlamına geleceği uyarısında bulunan Wu, Çin'i baskı altına almak için Taiwan'ı kullanma taktiklerinin de geri tepeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı - Son Dakika

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