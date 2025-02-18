Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

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BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'ye Taiwan sorununa "büyük bir ihtiyatla" yaklaşma ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere göz yumma ve destekleme anlamına gelen yanlış mesajlar göndermekten vazgeçme çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemedikleri yönündeki ifadenin kaldırılması üzerine perşembe günü açıklama yapan Zhu, söz konusu kararın ABD'nin Taiwan sorununa ilişkin tutumunda "ciddi bir gerilemeye" işaret ettiğini belirtti.

Zhu, bu adımın tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti.

Taiwan'ın Çin'e ait olduğunu yineleyen Zhu, Taiwan ile ABD arasındaki işbirliği ne olursa olsun bunun dünyada tek bir Çin bulunduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini ve Çin'in yeniden birleşme yönündeki geri döndürülemez eğilimi değiştirmeyeceğini vurguladı.