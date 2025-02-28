Çin'den ABD'ye Taiwan Uyarısı

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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'li yetkilileri Taiwan'la ilgili sinsi oyunlarının geri tepeceği konusunda uyardı.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ABD Hint-Pasifik Komutanlığı komutanının Taiwan'la ilgili son açıklamaları ve komutanlık subaylarının Taiwan'daki bir askeri tatbikatın hazırlık aşamasına katılımıyla ilgili basında çıkan haberler hakkında değerlendirmelerde bulunan Wu, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki soydaşların, tek ve aynı Çin ailesine mensup olduğunu söyledi.

Yeniden birleşmenin barışçıl yollarla gerçekleşmesi hedefi için büyük bir samimiyet ve azami gayretle çaba gösterme iradelerini yineleyen Wu, "Ancak Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçler ve dış müdahalelere karşı güç kullanımından feragat etme konusunda herhangi bir söz vermiyoruz" dedi.

Taiwanlı yetkililerin ABD ile yeni bir silah anlaşması yapma planına ilişkin ise Wu, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına ve aralarındaki askeri temaslara kesinlikle karşı çıktıklarını ifade etti.

Wu, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, vergi mükelleflerinin halkın yararına kullanılması gereken parasını çarçur ettiklerini ve eninde sonunda kendi eylemlerinin sonuçlarına katlanacaklarını söyledi.