Çin'den ABD'ye Tayvan Tepkisi - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Tayvan Tepkisi

Çin, ABD'nin Tayvan'a F-16 donanımı satışını kınayarak egemenlik ihlalinde bulunduğunu açıkladı.

02.12.2024 16:46
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Çin, ABD'nin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a F-16 savaş uçaklarının yedek parçaları, radar donanımı ve taktik iletişim sistemini içeren 385 milyon dolarlık silah satışına onay vermesini kınadığını bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu satışla Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini, sözde "barışı ve istikrarı koruma" adına barışa zarar verdiğini ve uluslararası toplumun da uzun zamandır bunun farkında olduğunu savundu.

ABD'nin bu adımıyla "tek Çin" ilkesini ve Çin ile ABD ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'yi ihlal ettiğini vurgulayan Sözcü Vu, bunun hem Çin'in egemenliği ve güvenlik çıkarlarına hem de Çin-ABD ilişkileri ve askeri bağlarına zarar verdiğine işaret etti.

Vu, Tayvan sorunun Çin-ABD ilişkilerinin temeli olduğunun altını çizerek, ABD'ye Tayvan'ı herhangi şekilde silahlandırmaya son verme iki ülke ve ordu arasındaki ilişkilerin genel durumunu muhafaza etme çağrısında bulundu.

Yedek parça, radar ve taktik iletişim sistemi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım'da Tayvan'a F-16 yedek parçaları, Elektronik Taramalı Aktif Dizin (AESA) radar sistemi ve Mobil Abone Ekipmanı (MSE) taktik iletişim sisteminin satışına onay verdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, jet yedek parçaları ve radar sistemine 320 milyon dolar, taktik iletişim sistemine 65 milyon dolar ödeneceği belirtilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada satışın onaylanması dolayısıyla ABD makamlarına teşekkür edilerek bunun Tayvan'ın kendini savunma yeterliliğini geliştirmesine destek olarak bölgesel istikrar için sağlam zemin oluşturulmasına katkı sağlayacağı kaydedilmişti.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve silah satışına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Tayvan, Son Dakika

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