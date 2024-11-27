Çin'den ABD'ye Uyuşturucu İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye Uyuşturucu İşbirliği Mesajı

Çin, ABD ile uyuşturucu kontrolünde işbirliğinin değerini vurguladı ve olumlu ivmeyi korumalarını istedi.

27.11.2024 13:54
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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çin'in iyi niyetinin kıymetini bilmesi ve uyuşturucu kontrolü konusunda Çin-ABD işbirliğinde zor kazanılan olumlu ivmeyi koruması gerektiğini söyledi.

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında "başta fentanil olmak üzere büyük miktarlarda uyuşturucunun ABD'ye gönderilmesi konusunda Çin ile pek çok görüşme yapılsa da sonuç alınamadığını ve uyuşturucunun ABD'ye akmaya devam ettiğini" belirterek, ABD'nin Çin'den ithal edilen tüm mallara yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını ifade etmişti.

Salı günü, Trump'ın sözleriyle ilgili yorumunun sorulması üzerine Çin'in hem politika hem de onun uygulanması açısından uyuşturucu ile mücadele konusunda dünyanın en sert ülkelerinden biri olduğunu söyleyen sözcü, fentanil'in ABD'nin sorunu olduğunu belirterek, ABD'nin bu sorunla mücadelesine insanlık adına destek verdiklerini ifade etti.

Çin'in 2019'un başlarında fentanil ile ilişkili tüm maddeleri resmi kısıtlama listesine aldığını kaydeden sözcü, dünyada bunu gerçekleştiren ilk ülke olduklarını vurguladı. Sözcü, ABD ile uyuşturucuyla mücadelede kapsamlı ve derinlemesine işbirliğinin yürütüldüğünü ve bu işbirliğinden son derece verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Sözcü, bunun herkesçe apaçık bilinen bir gerçek olduğunu da sözlerine ekledi.

Sözcü, "Çin, eşitlik, karşılıklı fayda ve karşılıklı saygı temelinde ABD ile uyuşturucuyla mücadele işbirliğini sürdürmeye hazır. ABD'nin Çin'in iyi niyetinin değerini bilmesini ve uyuşturucuyla mücadeledeki işbirliğinde zor kazanılan olumlu dinamiklerin kalıcılığını sağlamaya çalışmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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