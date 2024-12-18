Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Belarus'a doğrudan uçak seferlerinin başlatıldığı bildirildi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Urumçi ile Belarus'un başkenti Minsk arasında ilk uçak seferi dün yapıldı.
Belarus ulusal hava yolu şirketi Belavia'nın düzenlediği seferler haftada bir gidiş-geliş şeklinde yapılacak.
Yeni güzergahın eklenmesiyle Urumçi Uluslararası Havalimanının yurt dışı uçuş güzergahlarının sayısı 21'e yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Belarus'a Uçak Seferleri Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?