Çin'den BMGK'ya Filistin Uyarısı

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Filistin meselesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevlerini etkin bir şekilde yerine getiremediğini ve uluslararası toplumun beklentilerine yanıt veremediğini söyledi.

BMGK'deki "Orta Doğu" oturumunda Fu, Konsey'in Filistin konusunda görevlerini yerine getiremediğini ve beklentileri karşılayamadığını belirterek, "Güvenlik Konseyi'nin bu durumunun daimi üyelerden birinin uluslararası toplumun karşı tarafında yer almasından kaynaklandığını belirtmek gerekir." dedi.

ABD'yi sürekli veto hakkını kullanarak BMGK'yi "zayıf ve beceriksiz" hale getirmekle suçlayan Fu, Güvenlik Konseyi üyelerine birlik olmaları ve güçlü bir eylemde bulunmaları için konseyi desteklemeleri çağrısı yaptı.

Fu, Gazze'de öncelikle koşulsuz ve acil bir ateşkes uygulanması gerektiğini belirterek, "Güvenlik Konseyi Gazze'de derhal ve koşulsuz bir ateşkes talep etmeli, İsrail de güç kullanma saplantısından vazgeçmeli ve Lübnan, Suriye ve İran da dahil olmak üzere diğer ülkelere yönelik ihlallerini durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'i uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet eden Fu Cong, Gazze'ye insani yardımların önünün açılması ve insani yardım görevlilerinin güvenliğinin de garanti altına alınması çağrısında bulundu.

Çin, İsrail'in Gazze'de uzun vadeli olarak asker konuşlandırmasından endişeli

İsrail'in Gazze'de uzun vadeli olarak askeri konuşlandıracağı haberlerinden endişe duyduklarını aktaran Fu, Gazze'nin idaresinin Filistin halkı tarafından bağımsız bir şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Fu, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için gerekli temeli aşındırdığına işaret ederek, Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik tehlikeli girişimlerin Orta Doğu'da barış umutlarını tamamen ortadan kaldıracağına dikkati çekti.

Filistin'de iki devletli çözümün yeniden canlandırılmasının önemini vurgulayan Fu, "Çin, Suudi Arabistan, AB, Norveç ve diğerlerinin iki devletli çözümü yeniden canlandırma çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır. İki devletli çözümün uygulanmasına yönelik takvim ve yol haritasının belirlenmesi amacıyla daha geniş tabanlı, daha yetkili ve daha etkili bir uluslararası barış konferansının toplanmasını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çin, Gazze'deki savaşın devamından ABD'yi suçladı

Fu, ABD'nin İsrail'e sağladığı silah desteğiyle Gazze'de savaşın devam ettiğini ileri sürerek, bu desteğin yıkımın şiddetini artırdığını dile getirdi.

Savaşın devam etmesi halinde Orta Doğu'da istikrarsızlığın süreceğini kaydeden Fu, ateşkes için önkoşullar belirlemenin savaşın uzamasına yeşil ışık yakmak ve ölümlerin devam etmesine göz yummak olduğunu sözlerine ekledi.