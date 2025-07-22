Çin'den BMGK'ya Yasal Bağlayıcılık Vurgusu

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen kararların yasal olarak bağlayıcı olduğunu ve tüm taraflarca uyulması gerektiğini belirtti.

Fu, BMGK'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlığında ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

Ülkeler arasına bazen gerilim ve sürtüşmelerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Fu, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çağrısı yaptı.

Fu, "Ülkeler birbirlerinin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, birbirlerinin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye almalı." dedi.

Ülkeler arasındaki sorunların diyalog ve uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğini hatırlatan Fu, bu noktada BMGK başta olmak üzere uluslararası toplumun diyalog ve işbirliği için köprüler kurması gerektiğini ifade etti.

Fu, "Günümüzde dünya genelinde bu kadar çok çatışma yaşanmasının nedeni, BMGK'nin güncelliğini yitirmiş olması değil, amaç ve ilkelerine gerçekten saygı gösterilmemesidir." şeklinde konuştu.

BMGK'nin küresel barış ve güvenliği sağlayacak organ olduğunu dile getiren Fu, "güçlü ulusların daha az güçlü olanlara baskı yaptığı sisteme karşı çıkma" çağrısı yaptı ve uluslararası eşitlik ve adaletin korunması gerektiğini söyledi.

BMGK'nin krizler ve çatışmalar karşısında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında sorumluluğu olduğunu vurgulayan Fu, bu kapsamda konseyin görevlerini yerine getirmesi ve "kararlı adımlar atması" gerektiğini ifade etti.

FU, BMKG tarafından kabul edilen kararların yasal olarak bağlayıcı olduğunu ve herhangi bir ayrım olmaksızın tüm taraflarca uyulması gerektiğini kaydetti.