Çin'den Eğitimde Reform Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Eğitimde Reform Planı

Çin\'den Eğitimde Reform Planı
30.06.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2026-2030 dönemini kapsayan eğitimde gelişim planını duyurdu, rekabetçi sistem hedefleniyor.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) döneminde eğitim sektörünün gelişimine ilişkin genel çerçeve planını yayımladı. Planda, ülkenin modernleşme sürecini destekleyecek güçlü ve küresel ölçekte rekabetçi bir eğitim sistemi inşa edilmesi hedefi vurgulandı.

Pazartesi günü kamuoyuna açıklanan plana göre, ilgili düzenlemeler eğitim hizmetlerinin okul çağındaki nüfusun yapısında yaşanan değişimlere uyumlu hale getirilmesine ve eğitim sisteminin ülkenin temel stratejileri ile sanayi sisteminin modernizasyonunu daha etkin desteklemesine odaklanacak.

Plana göre, Çin'in 2030 yılına kadar yüksek kaliteli bir eğitim sistemini büyük ölçüde tamamlaması, yaşam boyu öğrenmenin benimsendiği bir toplum oluşturması ve eğitim sektörünün küresel etkisini, rekabet gücünü ve uluslararası alandaki ağırlığını önemli ölçüde artırması öngörülüyor.

Planda, eğitim yoluyla ahlaki gelişimin teşvik edilmesi, eğitimin bilim ve teknoloji ile insan kaynaklarının geliştirilmesindeki destekleyici rolünün güçlendirilmesi, bir kamu hizmeti olarak eğitimin kalitesinin artırılması, daha nitelikli bir öğretmen kadrosunun oluşturulması ve eğitim sektörünün yüksek standartlı dışa açılımının genişletilmesi olmak üzere beş başlık altında 23 temel görev sıralandı.

Planda ayrıca, eğitim değerlendirme sistemi ile eğitim sektörünün dijital ve akıllı dönüşümüne ilişkin reform görevlerine de yer verildi.

Planda, Çin Komünist Partisi'nin eğitim çalışmalarındaki genel liderliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Eğitimde Reform Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 15:21:56. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Eğitimde Reform Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.