Çin\'den Ekoloji Yasası Onayı

1.ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun perşembe günü gerçekleştirilen kapanış toplantısında Ulusal Halk Kongresi üyeleri Ekoloji ve Çevre Yasası'nı oylayarak kabul etti.

