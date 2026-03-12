Dosya Boyutu: 13.96 MB
TARİH: 12 Mart 2026
UZUNLUK: 00: 00: 14
1.ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun perşembe günü gerçekleştirilen kapanış toplantısında Ulusal Halk Kongresi üyeleri Ekoloji ve Çevre Yasası'nı oylayarak kabul etti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'den Ekoloji Yasası Onayı - Son Dakika
