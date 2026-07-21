Çin'den Filipinler'e Sert Diplomatik Tepki

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ren'ai Jiao'da Çin Sahil Güvenliği personeline yönelik provokasyon ve saldırılar nedeniyle Filipinler'in Çin Büyükelçisi nezdinde sert diplomatik girişimde bulunduklarını belirtti. Sözcü, Çin'in toprak egemenliği ile deniz hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını söyledi.

Lin, salı günkü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filipinler'in sorun çıkarmaya ve asılsız söylemlerde bulunmaya son vermesi gerektiği uyarısında bulundu.

Lin, karaya oturtulmuş Filipinler gemisinden ayrılan iki bottaki personelin 20 Temmuz'da Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir devriye botuna tehlikeli şekilde yaklaşarak çarptığını ve Çinli kolluk görevlilerine saldırıda bulunduğunu söyledi.