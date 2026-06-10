Çin'den Güney Kore'ye Taiwan Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Güney Kore'ye Taiwan Uyarısı

10.06.2026 12:31
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Çin, Güney Kore'yi tek Çin ilkesine uymaya ve Taiwan ile resmi etkileşimde bulunmamaya çağırdı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Kore'ye tek Çin ilkesine samimiyetle riayet etme ve Çin'in Taiwan bölgesi ile hiçbir şekilde resmi etkileşimde bulunmama çağrısı yaptı.

Lin salı günkü basın toplantısında, Güney Kore'deki farklı siyasi partilere mensup milletvekillerinden oluşan bir heyetin kısa süre önce Taiwan'a gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili olarak Güney Kore tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını kaydeden Lin, Çin ile diplomatik ilişkisi bulunan ülkeler ile Çin'in Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi etkileşime her zaman güçlü şekilde karşı çıktıklarını yineledi.

Lin, Güney Kore'nin yılın başından bu yana birçok kez, tek Çin ilkesine saygı yönündeki duruşunun değişmediğini açıkça teyit ettiğini hatırlattı.

Lin, Güney Kore'ye Çin-Güney Kore ilişkilerinin genel durumunu göz önünde bulundurarak hareket etme, taahhütlerine uyma, tek Çin ilkesine samimi şekilde riayet etme, Çin'in Taiwan bölgesi ile hiçbir şekilde resmi etkileşimde bulunmama, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçıların istismarına izin vermeme, bu konuda yanlış sinyaller göndermeme ve iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini korumak üzere somut adımlar atma çağrısında bulunduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Güney Kore'ye Taiwan Uyarısı - Son Dakika

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