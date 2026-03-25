Çin'den Japonya'ya Tarih Dersi Protestosu
Çin'den Japonya'ya Tarih Dersi Protestosu

25.03.2026 18:12
Çin, Japonya'nın tarih ders kitaplarındaki değişiklikleri nedeniyle protesto etti.

Çin, 2027'de liselerde okutulacak tarih dersi kitaplarında yapılan bazı değişiklikler nedeniyle Japonya'yı protesto ettiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Japonya Eğitim, Kültür, Spor ve Teknoloji Bakanlığının 24 Mart'ta yapılan gözden geçirmede, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon ordusunun işgal ettiği ülkelerde zorla çalıştırma ve kadınların cinsel istismarı konusunda zorlamada bulunulmadığına ilişkin ifadelere yer verilmesine tepki gösterdi.

Lin, Japonya'nın saldırganlık geçmişini inkar etmek üzere tarihsel olguların üzerini örttüğünü ve onları tahrif ettiğini söyledi.

Japonya'nın, savaş suçlarını önemsiz göstermeyi ve kelime oyunlarıyla sorumluluktan kaçınmayı taktik haline getirdiğini savunan Lin, Çin'in bunu kınadığını ve Tokyo yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiğini belirtti.

Lin, Japonya'nın savaşın ardından militarizmle arasına kesin bir mesafe koyamadığını, Yasukuni Tapınağı'nda halen 14 A-Sınıfı savaş suçlusunu onurlandırdığına dikkati çekerek, "Zorla çalıştırma ve kadınların cinsel istismarı, Japon ordusunun saldırganlık ve yayılma savaşı sırasında işlediği insanlığa karşı ciddi suçlardır. Bunlar, sağlam kanıtlarla desteklenmiş, tüm dünyanın malumu açık tarihsel olgulardır, hiçbir şekilde inkar edilemez." ifadelerini kullandı.

Aynı gözden geçirmede ders kitaplarına Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların "Japon toprağı" olarak ifade edilmesini ise Lin, adaların "Çin toprağı" olduğunu savunarak yanıt verdi.

Kaynak: AA

Advertisement
