Çin'den Kanada'ya Çelik İthalat Tepkisi

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Kanada hükümetinin çelik ithalatına yönelik son kısıtlayıcı önlemlerinden büyük rahatsızlık duyduklarını ve bu önlemlere kesin şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

Kanada Maliye Bakanlığı kısa süre önce ABD'nin çelik ürünlerine gümrük vergileri uygulaması ve küresel çelik üretimindeki büyük artış görülmesi üzerine 1 Ağustos'tan itibaren mevcut kotaları sıkılaştıracağını ve kota sınırını aşan büyük ölçekli ithalata ek vergi getireceğini duyurmuştu. Bakanlık, ABD dışındaki tüm ülkelerden yapılan ve Çin'de eritilip dökülen çelik içeren ithalata yüzde 25 oranında ek vergi uygulanacağını da bildirdi.

Sözcü, cuma günkü basın toplantısında bu durumu "tipik bir tek taraflılık ve korumacılık örneği" olarak nitelendirerek, söz konusu tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini, uluslararası ticaret düzenini bozduğunu ve Çin'in çıkarlarını zedelediğini belirtti.

Kanada'nın çelik sektöründeki ikileminin başlıca nedeninin, ABD tarafından uygulanan tek taraflı gümrük vergisi önlemleri olduğunu vurgulayan sözcü, Kanada hükümetinin bu temel sorunu çözmeye çalışmak yerine, yaşadığı endüstriyel kayıpların sorumluluğunu Çin'in de aralarında bulunduğu diğer ticaret ortaklarına yüklemeye çalıştığını ifade etti.

Sözcü, bu tür eylemlerin mantıksız, yasal dayanaktan yoksun ve ters etki yaratacak nitelikte olduğunu, Çin ile Kanada arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ciddi şekilde zedeleyeceğini belirtti.

Kanada'nın yanlış uygulamalarını derhal düzeltmesini ve çok taraflı ticaret sistemini ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiyi destekleme ruhuyla kısıtlamaları kaldırmasını temenni ettiklerini belirten sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını sıkı şekilde korumak üzere gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.