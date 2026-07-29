Çin'den Kızıldeniz'de Barış Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Kızıldeniz'de Barış Çağrısı

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Çin, Kızıldeniz'deki gerginliğin azaltılması ve güvenli geçişin korunması için diyalog çağrısında bulundu.

Çin, Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan'ın gerilim yaşadığı Kızıldeniz sahasında ülkelerin egemenliği ve güvenliğine saygı gösterilmesi, uluslararası su yollarından güvenli ve engelsiz geçişin birlikte korunması çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında Japonya'daki deprem ve Kızıldeniz'deki duruma ilişkin konuştu.

Mao, "Çin, Kızıldeniz'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bölgedeki ülkelerin egemenliği ve güvenliğine saygı gösterilmesi, uluslararası su yollarından güvenli ve engelsiz geçişin birlikte korunması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarafların farklılıkları ve anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözmeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Mao, ayrıca Kızıldeniz'deki gerginliğin azaltılmasını teşvik etmelerinin önemini vurguladı.

Mao ayrıca Japonya'nın Kumamoto eyaletinde dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Japonya'daki Çin Büyükelçiliği ve konsoloslukları, acil müdahale mekanizmasını derhal devreye sokmuş ve Çin vatandaşlarını olası tsunamiler ile artçı depremlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılar yayımlamıştır." dedi.

Kızıldeniz'deki gerilim

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Kızıldeniz'de Barış Çağrısı - Son Dakika

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