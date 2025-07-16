Çin'den Küresel Tedarik Zinciri Vurgusu

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinde işbölümü ve işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık ilkelerine bağlı kalacaklarını ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarını destekleyeceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He çarşamba günü Beijing'de düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Çin'in küresel sanayi ve tedarik zincirlerinde kritik bir bağlantı noktası olduğunu vurgulayan He, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı işlemesini sağlamak için tatbiki eylemlerde bulunduklarını, böylece küresel işbirliğinin derinleşmesine ve dünya ekonomisinin toparlanmasına katkı sağladıklarını belirtti.

He, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin dijital, akıllı ve yeşil dönüşümü ve güncellenmesinde de öncülük edeceklerini ifade etti.