Çin'den Litvanya'ya Normalleşme Çağrısı

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Litvanya'nın, hatalarını düzeltmek, tek Çin ilkesine bağlılık yoluna geri dönmek ve Çin-Litvanya ilişkilerinin normalleşmesi için gerekli koşulları yaratmak üzere bir an önce kararlı adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Çin-Litvanya ilişkilerindeki mevcut zorluklar ve altta yatan sorunların, Litvanya'nın tek Çin ilkesini ihlal etmesinden ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ortak bildirideki siyasi taahhütlerini çiğnemesinden kaynaklandığını belirtti. Guo, kapılarının Litvanya ile iletişime açık olduğunu ifade etti.