Çin'den Lübnan'a Destek

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Çin, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in İsrail ile Lübnan ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin Orta Doğu'da yol açtığı kargaşadan "derin endişe duyduğu" kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından yapılan açıklamada, "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de süregelen saldırıların Orta Doğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunu, tüm tarafların acilen kalıcı ve kapsamlı ateşkes için çalışması gerektiği belirtilerek, uluslararası topluma ve özellikle de etki sahibi büyük ülkelere yapıcı rol oynama ve daha fazla kargaşayı önleme çağrısı yapıldı.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun kara saldırılarına" başladığını duyurmuştu. Lübnan ordusu da İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.