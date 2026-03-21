Çin'den Meksika'ya Yatırım Uyarısı

21.03.2026 12:39
Çin, Meksika'nın yatırım değerlendirmesine karşı endişelerini dile getirerek, işbirliği vurguladı.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Meksika'nın Çin yatırımlarına yönelik olası "ekonomi güvenliği değerlendirmesinde" bulunması konusunda ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Cuma günü Meksika'nın, Çin yatırımlarına yönelik bir gözden geçirme süreci başlatmayı değerlendirdiği yönünde Meksika medyasında yer alan haberler hakkında değerlendirmelerde bulunan sözcü, "Çin tutarlı şekilde tek taraflılığın ve korumacı önlemlerin her biçimine karşı çıkmaktadır ve ekonomik ve ticari konuların siyasallaştırılması, araçsallaştırılması ve silah haline getirilmesine karşı çıkmaktadır" dedi.

Defaatle Meksika'ya tek taraflı gümrük vergisi getirme konusundaki hatalı uygulamasını düzeltme çağrısı yaptıklarını kaydeden sözcü, bakanlığın 25 Eylül 2025 tarihinde Meksika'nın Çin'e yönelik kısıtlayıcı önlemleri bağlamında ticaret ve yatırım engellerine ilişkin bir soruşturma başlattığını hatırlattı.

Sözcü, "Soruşturmanın nihai bulguları yakında açıklanacak ve Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

Karşılıklı saygı ve karşılıklı faydanın Çin-Meksika ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişiminin altında yatan değerli ilkeler olduğunu kaydeden sözcü, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı şekilde ilerlemesinin iki tarafın ortak çabasını gerektirdiğini de vurguladı.

Sözcü, iletişim ve etkileşimleri artırmak, farklılıkları uygun şekilde yönetmek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin genel istikrarını ortaklaşa korumak üzere Meksika'yla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sözcü ayrıca, "Meksika'nın Çin'le olan ekonomik ve ticari işbirliği konusunda rasyonel, nesnel ve kapsamlı bir bakış açısı benimsemesini, piyasa kurallarına ve adil rekabet ilkesine saygı göstermesini ve Çin'den gelenler de dahil olmak üzere, tüm ülkelerin şirketleri için açık, adil ve öngörülebilir bir ortam sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

