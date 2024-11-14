Çin'den Okyanus Tuzluluğu İçin Yeni Uydu Fırlatması

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TAİYUAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin, okyanusların tuzluluk oranını tespit için ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, uydunun perşembe günü Beijing saatiyle 06.42'de Uzun Yürüyüş-4B Y53 taşıyıcı roketi kullanılarak fırlatıldığını ve önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla girdiğini açıkladı.

Çin'in yüksek hassasiyetli küresel okyanus tuzluluğu tespit yeteneklerindeki boşluğu dolduracak olan uydu, okyanus dinamikleri ve çevresel faktörlerle ilgili veri toplanmasını geliştirip Çin'in deniz tahmin ürünlerinin doğruluğunu artıracak.

Uydu ayrıca deniz çevre tahmini, ekolojik tahmin, su döngüsü izleme, kısa vadeli iklim tahmini ve küresel iklim değişikliği araştırmalarını destekleyecek ve tarım, afetlerin hafifletilmesi, meteoroloji ve ilgili diğer endüstrilerdeki uygulamalar için kritik veriler sağlayacak.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait roketlerin 545. görevi olma özelliği taşıyor.