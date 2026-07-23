Çin'den Orman Koruma Eylem Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Orman Koruma Eylem Planı

23.07.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2026-2030 dönemi için orman ve çayır koruma hedeflerini içeren beş yıllık plan açıkladı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) orman ve çayırların korunmasına yönelik bir dizi ulusal hedef içeren beş yıllık eylem planı açıkladı.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi ile diğer üç ilgili devlet kurumu tarafından yayımlanan plana göre Çin, 2030 yılına kadar orman örtüsünü yüzde 25,8'e çıkarmayı, orman stok hacmini 22,4 milyar metreküpe yükseltmeyi ve sektörün toplam üretim değerini 14 trilyon yuana (yaklaşık 2 trilyon ABD doları) çıkarmayı hedefliyor.

Planda ayrıca, 2030'a kadar Çin'in kuzeybatısı, kuzeyi ve kuzeydoğusunda yürütülen Üç Kuzey Koruyucu Orman Kuşağı Programı kapsamındaki önemli projelerde kayda değer ilerleme sağlanması hedefleniyor.

Plan, geniş çaplı ağaçlandırma çalışmaları yürütülmesi, koruma alanları sisteminin geliştirilmesi ve ormancılık ile çayır sektörünün büyütülmesine yönelik çalışmaları da içeriyor.

Plan ayrıca, devlet koruması altındaki 165 kritik tehlike altındaki yaban hayatı ve bitki türüne acil kurtarma ve erken uyarı izleme imkanı sağlayacak bir yaban hayatını koruma projesini de kapsıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Orman Koruma Eylem Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu Çankaya Belediye Başkanvekilliğine seçilen isim belli oldu
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Epstein’ın ortağı Fransa’da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede

13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
13:08
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 14:02:01. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den Orman Koruma Eylem Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.