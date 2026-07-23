Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor - Son Dakika
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Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

23.07.2026 14:38
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Gaziantep'te bir anaokulunda görevli öğretmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü yüreklere dokundu. Uyku saatinde olan çocukları kontrol eden öğretmen, uyuyan çocuklardan birinin başını okşadıktan sonra, üstü açılan bir başka öğrenciyi örttü. Görevli öğretmen, daha sonra uyuyamayan bir çocuğu kucağına alıp sarılarak uyutmaya çalıştı. Yürek ısıtan o anlar kamerada...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir anaokulunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, yürekleri ısıttı. Sık sık çocuk bakım evlerinden gelen çocuklara şiddet haberleri vicdanları yaralarken, Gaziantep'ten gelen bu görüntü, adeta yüreklere su serpti.

BİRİNİN BAŞINI OKŞADI, DİĞERİNE SARILARAK UYUTTU

Anaokulunda görevli bir öğretmenin, uyku saatinde olan çocukları kontrol ettiği anlara ilişkin görüntü, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. 

Görüntülerde, görevli öğretmenin uyuyan çocuklardan birinin başını okşadığı, başka bir çocuğun ise üstünü örttüğü görülüyor. Öğretmenin daha sonra ise uyuyamayan bir çocuğun yatağına oturarak çocuğu kucağına aldığı ve sarılarak uyutmaya çalıştığı görülüyor.

Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> bu öğretmeni konuşuyor

O GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan görüntülerin altına, "Allah böyle insanlarımızı çoğaltsın", "Merhametli yüreğine sağlık", "Allah'ın sevdiği kuluymuş bu güzel kalpli öğretmen. Nasıl da bir görüntüyle tüm insanların sevgisini kazandı. Yeter ki Rabb'im sevsin", "Rabbim sayınızı arttırsın inşallah. Allah sizlerden razı olsun" gibi yorumlar yaparak, öğretmene iyi dileklerde bulundu.

Bazı kullanıcılar ise, görüntüyü ilk izlediklerinde daha önce gördükleri şiddet haberlerinden biriyle karşılaşmaktan korktuklarını belirterek, öğretmenin davranışını gördükten sonra rahatladıklarını belirterek öğretmene iyi dileklerini sundu.

Gaziantep, Türkiye, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Gaziantep Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Olması gerekeni yapmış.Bu olması gereken yani görevininyapmış 1 0 Yanıtla
  • Hasan null Hasan null:
    ?????? 0 0 Yanıtla
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