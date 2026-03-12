Çin'den Orta Doğu için ateşkes çağrısı - Son Dakika
Çin'den Orta Doğu için ateşkes çağrısı

12.03.2026 18:06
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Orta Doğu'daki gerilimi durdurmak için askeri operasyonlara son verilmesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimi durdurmak için askeri operasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdulati ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, acil ateşkesin uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu vurgulayarak, "Tüm ülkeler, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla yükselmesini önlemek üzere, çatışan tarafları askeri operasyonların 'dur' düğmesine basmaya çağırmalı." ifadesini kullandı.

Çin ve Mısır'ın sorumlu ülkeler olarak güç kullanımına karşı çıktığını ve bölgesel sorunların diyalog ve istişare ile çözümünü savunduğunu belirten Vang, "Orta Doğu'da çatışmanın uzaması, yerel halklara daha fazla acı getirecek, bölgesel ekonomi üzerinde büyük bir negatif etki yaratacak, uluslararası ve bölgesel güvenliğe ve istikrara daha fazla zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, Çin'in barış arayışında yapıcı rol oynamak üzere Mısır dahil bölge ülkeleri ile iletişimi ve eşgüdümü sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana sırasıyla Rusya, İran, Fransa, Umman, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Pakistan ve Katar'dan mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapmıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

